Club de jour w/ FOLAMOUR au Warehouse Nantes Warehouse Nantes 22 novembre 2025 18:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-22 18:00 – 23:59

Gratuit : non Entrée payante — Dès 25€ Tout public

L’emblématique Folamour a une vision musicale claire qui revendique ses racines soul, funk, disco, afrobeat et pop, avec le groove comme boussole. En constante recherche d’un équilibre entre les musiques qu’il aime écouter et celles qu’il aime jouer, Folamour est réputé pour ses sets solaires, énergiques, et son bob aussi inamovible que son sourire.Le producteur multi-instrumentiste et DJ Folamour s’est déjà produit aux quatre coins du globe, lors de prestigieux festivals comme Tomorrowland, Glastonbury ou Coachella ! Avec sa Boiler Room historique en 2019 et une plus récente en passe de le devenir, il a écumé les dancefloors d’Australie, d’Angleterre, des États-Unis ou des Pays-Bas.Depuis son premier album en 2017, il cumule plus de 170 millions de streams, certains titres dépassant les 20 millions sur Spotify !À ses côtés, découvrez Afshin du Djoon Paris, Corentin Mab, figure incontournable de la Wonder et de La Baule Comedy Club et Colette la pépite house, funk & disco du Warehouse ! ????—WAREHOUSE : Concert – Culture – ClubPlus qu’un club, le Warehouse c’est aussi une salle de concert !De nombreux styles : Rock, Rap, Hip hop, Pop, Metal, Electro… pour tout les âges !De 8 à 88 ans, vivez des concerts uniques au Warehouse.—Rappel accès pour les concerts :?? Moins de 16 ans obligatoirement accompagné·es d’un parent.?? Moins de 18 ans obligatoirement accompagné·es d’une personne majeure.—Vous êtes PMR/PSH, nos équipes vous accompagnent dès votre arrivée.

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/club-de-jour-w-folamour-au-warehouse-nantes