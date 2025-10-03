Club de lecteurs Quartier Livres Bibliothèque La Clayette

Quartier Livres Bibliothèque 1 bis passage du Vieux Moulin La Clayette

Début : 2025-10-03 17:30:00

fin : 2025-12-05

2025-10-03 2025-11-07 2025-12-05

Le club vous attend pour échanger en toute convivialité autour de vos lectures du moment.

C’est l’occasion de rappeler les autres rendez-vous sur le réseau à Quai des mots Chauffailles le 2e vendredi de chaque mois à 14h et à à la bibliothèque de St Igny de Roche le 3ème jeudi du mois à 18h.

Les clubs de lecteurs sont des moments d’échange autour de la lecture.

Ils sont ouverts à tous, sans inscription, quel que soit votre âge et vos lectures. Vous êtes libres de venir présenter et/ou écouter les livres qui ont retenu votre attention. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez participer à toutes les rencontres ! .

+33 3 85 26 58 93 quartierlivres@bsb71.fr

