Club de lecture à la bibliothèque de Fontanes Fontanes
Club de lecture à la bibliothèque de Fontanes Fontanes vendredi 13 mars 2026.
Club de lecture à la bibliothèque de Fontanes
Le Bourg Fontanes Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 18:00:00
fin : 2026-06-19 19:30:00
Date(s) :
2026-03-13 2026-04-10 2026-05-22 2026-06-19
Vous aimez lire et partager vos lectures ? Avec ou sans thème, à l’improviste, ponctuellement ou… à l’année, venez parler de vos coups de coeur, échanger sur livres préférés.
Vous aimez lire et partager vos lectures ? Avec ou sans thème, à l’improviste, ponctuellement ou… à l’année, venez parler de vos coups de coeur, échanger sur livres préférés.
.
Le Bourg Fontanes 46230 Lot Occitanie salle.socio-culturelle.fontanes@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Do you like to read and share your reading? With or without a theme, on the spur of the moment, punctually or? all year round, come and talk about your favorites, share your favorite books.
L’événement Club de lecture à la bibliothèque de Fontanes Fontanes a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Cahors Vallée du Lot