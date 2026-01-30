Club de lecture à la médiathèque Aqua-Libris Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École
Médiathèque Aqua-Libris
2 Rue des Martyrs de la Libération
Saint-Maixent-l'École
Deux-Sèvres
Début : 2026-03-31
fin : 2026-06-09
2026-03-31 2026-06-09
Envie d’échanger autour de livres et de faire des découvertes littéraires ? Rejoignez notre club de lecture pour des moments de partage en toute convivialité.
Pour adultes
Accès libre .
Médiathèque Aqua-Libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr
