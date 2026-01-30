Club de lecture à la médiathèque Aqua-Libris Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École

Club de lecture à la médiathèque Aqua-Libris

Médiathèque Aqua-Libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Début : 2026-03-31

fin : 2026-06-09

Envie d’échanger autour de livres et de faire des découvertes littéraires ? Rejoignez notre club de lecture pour des moments de partage en toute convivialité.

Pour adultes

Accès libre .

