Club de lecture à la médiathèque de St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Club de lecture à la médiathèque de St Geniez d’Olt

Jardin du Centre Social Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Début : Mercredi 2026-02-04

fin : 2026-04-08

2026-02-04 2026-03-04 2026-04-08 2026-05-06 2026-06-03

Venez partager vos coups de coeur avec d’autres lecteurs, et découvrir d’autres livres que vous ne seriez pas allé lire.

Rendez-vous un mercredi par mois à 19h

mercredi 8 avril spécial roman policier .

Jardin du Centre Social Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 32 bibli.stgeniezdolt@orange.fr

Come and share your favorites with other readers, and discover other books you might not have gone to read.

