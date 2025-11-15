Club de lecture ado à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar
Médiathèque Intercommunale 16 bd Charles De Gaulle Montélimar Drôme
Début : 2025-11-15 10:15:00
fin : 2025-11-15 12:00:00
2025-11-15
Un moment d’échange et de découvertes autour des lectures coups de cœur des ados.
Médiathèque Intercommunale 16 bd Charles De Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
English :
An opportunity to exchange ideas and discover new reading material.
German :
Ein Moment des Austauschs und der Entdeckungen rund um die Lieblingslektüre der Teenager.
Italiano :
Un’opportunità per scambiare idee e scoprire cose nuove basate sui preferiti degli adolescenti.
Espanol :
Una oportunidad para intercambiar ideas y descubrir cosas nuevas a partir de los favoritos de los adolescentes.
L’événement Club de lecture ado à la médiathèque Montélimar a été mis à jour le 2025-10-02 par Montélimar Tourisme Agglomération