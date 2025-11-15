Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Club de lecture ado à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar

Club de lecture ado à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar samedi 15 novembre 2025.

Club de lecture ado à la médiathèque

Médiathèque Intercommunale 16 bd Charles De Gaulle Montélimar Drôme

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 10:15:00
fin : 2025-11-15 12:00:00

Date(s) :
2025-11-15

Un moment d’échange et de découvertes autour des lectures coups de cœur des ados.
Médiathèque Intercommunale 16 bd Charles De Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62  mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

An opportunity to exchange ideas and discover new reading material.

German :

Ein Moment des Austauschs und der Entdeckungen rund um die Lieblingslektüre der Teenager.

Italiano :

Un’opportunità per scambiare idee e scoprire cose nuove basate sui preferiti degli adolescenti.

Espanol :

Una oportunidad para intercambiar ideas y descubrir cosas nuevas a partir de los favoritos de los adolescentes.

L’événement Club de lecture ado à la médiathèque Montélimar a été mis à jour le 2025-10-02 par Montélimar Tourisme Agglomération