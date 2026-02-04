Club de lecture ado à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar
Club de lecture ado à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar samedi 28 mars 2026.
Club de lecture ado à la médiathèque
Médiathèque Intercommunale 16 bd Charles De Gaulle Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 10:15:00
fin : 2026-03-28 12:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Un moment d’échange et de découvertes autour des lectures coups de cœur des ados.
.
Médiathèque Intercommunale 16 bd Charles De Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An opportunity to exchange ideas and discover new reading material.
L’événement Club de lecture ado à la médiathèque Montélimar a été mis à jour le 2026-02-04 par Montélimar Tourisme Agglomération