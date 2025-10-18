Club de lecture ado-adulte Médiathèque de l’Odyssée Dreux

Club de lecture ado-adulte 18 octobre 2025 – 6 juin 2026, certains samedis Médiathèque de l’Odyssée Eure-et-Loir

Gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T15:30:00 – 2025-10-18T17:00:00

Fin : 2026-06-06T15:30:00 – 2026-06-06T17:00:00

Envie de partager votre ressenti sur un ouvrage ? De découvrir de nouvelles lectures ? De discuter avec d’autres passionnés ? De passer du temps à échanger sur vos derniers coups de cœur livresques ? Alors rendez-vous à la Médiathèque de l’Odyssée autour de madeleines et de boissons chaudes !

ℹ️ Dès 15 ans – Sur inscription (02 37 82 68 20 / sur place)

Les événements de la Médiathèque de l’Odyssée

Ouverte du mardi au samedi, la médiathèque de l’Agglo du Pays de Dreux propose de nombreuses animations tout au long de l’année : un club manga, des ateliers tricot, des lectures à voix haute, des clubs de lecture ou d’écoute musicale, des soirées jeux de société, des ateliers d’écriture, de français ou de médiation numérique… et bien d’autres rendez-vous, comme des conférences de spécialistes ou des petits spectacles !

Plusieurs temps forts rythment sa saison :

La Nuit de l’angoisse en octobre, un marathon de films d’horreur pour Halloween.

Le Mois du film documentaire en novembre, avec des projections de films.

La Nuit de la lecture en janvier, un événement national célébrant le plaisir de lire et les pratiques culturelles.

La semaine de la presse en mars, pour s’éduquer aux médias et à l’information.

La soirée karaoké en mars, pour s’égosiller sur ses chansons préférées.

La soirée jeux en mai, un moment convivial autour de jeux de cartes, de plateau, jeux vidéo…

Partir en livre pendant l’été, le festival national du livre pour la jeunesse.

Médiathèque de l'Odyssée 1 place Mésirard 28100 Dreux

Agglo du Pays de Dreux – Illustrations : DR