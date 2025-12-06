Club de lecture ado Capbreton
Club de lecture ado Capbreton samedi 6 décembre 2025.
Club de lecture ado
Place Yan du Gouf Capbreton Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Venez échanger autour de vos mangas, romans, films et séries préférés et partager vos coups de cœur.
Venez échanger autour de vos mangas, romans, films et séries préférés et partager vos coups de cœur.
Participez également aux futurs achats de la médiathèque-ludothèque avec les bibliothécaires. .
Place Yan du Gouf Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 21 61
English : Club de lecture ado
Come and chat about your favorite manga, novels, films and TV series, and share your favorites.
L’événement Club de lecture ado Capbreton a été mis à jour le 2025-12-03 par OTI LAS