Club de lecture ado Place Yan du Gouf Capbreton
Club de lecture ado Place Yan du Gouf Capbreton samedi 7 mars 2026.
Club de lecture ado
Place Yan du Gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours Capbreton Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Venez échanger autour de vos mangas, romans, films et séries préférés et partager vos coups de cœur.
Participez également aux futurs achats de la médiathèque-ludothèque avec les bibliothécaires. .
Place Yan du Gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 21 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Club de lecture ado
Come and chat about your favorite manga, novels, films and TV series, and share your favorites.
L’événement Club de lecture ado Capbreton a été mis à jour le 2026-03-02 par OTI LAS