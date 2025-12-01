Club de lecture ado Médiathèque Intercommunale Montélimar
Club de lecture ado Médiathèque Intercommunale Montélimar samedi 13 décembre 2025.
Club de lecture ado
Début : 2025-12-13 10:15:00
fin : 2025-12-13 12:00:00
2025-12-13
Un moment d’échange et de découvertes autour des lectures coups de cœur des ados.
Médiathèque Intercommunale 16 avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
English :
An opportunity to exchange ideas and discover new reading material.
German :
Ein Moment des Austauschs und der Entdeckungen rund um die Lieblingslektüre der Teenager.
Italiano :
Un’occasione per scambiare idee e scoprire nuovi libri basati sui preferiti degli adolescenti.
Espanol :
Una oportunidad para intercambiar ideas y descubrir nuevos libros basados en los favoritos de los adolescentes.
