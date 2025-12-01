Club de lecture ado Médiathèque Intercommunale Montélimar

Club de lecture ado

Médiathèque Intercommunale 16 avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Début : 2025-12-13 10:15:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

2025-12-13

Un moment d’échange et de découvertes autour des lectures coups de cœur des ados.

Médiathèque Intercommunale 16 avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

An opportunity to exchange ideas and discover new reading material.

German :

Ein Moment des Austauschs und der Entdeckungen rund um die Lieblingslektüre der Teenager.

Italiano :

Un’occasione per scambiare idee e scoprire nuovi libri basati sui preferiti degli adolescenti.

Espanol :

Una oportunidad para intercambiar ideas y descubrir nuevos libros basados en los favoritos de los adolescentes.

