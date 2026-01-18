Club de lecture Adulte Bibliothèque Maryse Condé Paris

Retrouvez nous à la bibliothèque Maryse Condé les samedis 21 février, 28 mars, 25 avril, 16 mai et 27 juin pour discuter de vos lectures en cours.

Un moment de détente pour discuter de vos lectures (romans, BD, essais…) autour d’un thé ou d’un café.

Ambiance cocooning ou endiablée, c’est selon !

Le samedi 27 juin 2026

de 16h00 à 18h00

Le samedi 21 février 2026

de à

Le samedi 28 mars 2026

de 16h00 à 18h00

Le samedi 25 avril 2026

de 16h00 à 18h00

Le samedi 16 mai 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-21T01:00:00+01:00

fin : 2026-06-27T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-02-21T00:00:00+02:00_2026-02-21T23:59:00+02:00;2026-03-28T16:00:00+02:00_2026-03-28T18:00:00+02:00;2026-04-25T16:00:00+02:00_2026-04-25T18:00:00+02:00;2026-05-16T16:00:00+02:00_2026-05-16T18:00:00+02:00;2026-06-27T16:00:00+02:00_2026-06-27T18:00:00+02:00

Bibliothèque Maryse Condé 17 rue Sorbier 75020 Paris

+33146361779 bibliotheque.maryse-conde@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMaryseConde/ https://www.facebook.com/BibliothequeMaryseConde/



