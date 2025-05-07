Club de lecture adulte médiathèque Pierre Sourbié Lauzerte

Club de lecture adulte médiathèque Pierre Sourbié Lauzerte mercredi 7 mai 2025.

Club de lecture adulte

médiathèque Pierre Sourbié 29 rue de la Garrigue Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-05-07

fin : 2025-06-04

Date(s) :

2025-05-07 2025-06-04 2025-07-02 2025-09-03

Un Club de lecture est organisé tous les 1ers mercredis de chaque mois à 18h à la Médiahtèque Pierre Sourbié.

.

médiathèque Pierre Sourbié 29 rue de la Garrigue Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 03 mediatheque.lauzerte@cdc-psq.fr

English :

A book club is organized every 1st Wednesday of the month at 6pm at the Médiahtèque Pierre Sourbié.

German :

Ein Leseclub findet jeden 1. Mittwoch im Monat um 18 Uhr in der Mediathek Pierre Sourbié statt.

Italiano :

Un club del libro viene organizzato ogni primo mercoledì del mese alle 18.00 presso la Médiahtèque Pierre Sourbié.

Espanol :

Todos los primeros miércoles de mes, a las 18.00 horas, se organiza un club de lectura en la Médiahtèque Pierre Sourbié.

L’événement Club de lecture adulte Lauzerte a été mis à jour le 2025-04-11 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy