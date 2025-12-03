Club de lecture adulte médiathèque Pierre Sourbié Lauzerte
Club de lecture adulte
médiathèque Pierre Sourbié 29 rue de la Garrigue Lauzerte Tarn-et-Garonne
Début : 2025-12-03 18:00:00
fin : 2025-12-03
2025-12-03
Un Club de lecture est organisé tous les 1ers mercredis de chaque mois à 18h à la Médiahtèque Pierre Sourbié.
médiathèque Pierre Sourbié 29 rue de la Garrigue Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 03 mediatheque.lauzerte@cdc-psq.fr
English :
A book club is organized every 1st Wednesday of the month at 6pm at the Médiahtèque Pierre Sourbié.
German :
Ein Leseclub findet jeden 1. Mittwoch im Monat um 18 Uhr in der Mediathek Pierre Sourbié statt.
Italiano :
Un club del libro viene organizzato ogni primo mercoledì del mese alle 18.00 presso la Médiahtèque Pierre Sourbié.
Espanol :
Todos los primeros miércoles de mes, a las 18.00 horas, se organiza un club de lectura en la Médiahtèque Pierre Sourbié.
L’événement Club de lecture adulte Lauzerte a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy