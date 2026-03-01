Club de lecture adulte Les Bucoliques Le Tréport
Club de lecture adulte Les Bucoliques Le Tréport samedi 14 mars 2026.
Club de lecture adulte
Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 11:00:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Venez parler et échanger autour de la rentrée littéraire de janvier ! Sur inscription. .
Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Club de lecture adulte
L’événement Club de lecture adulte Le Tréport a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers