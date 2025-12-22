Club de lecture adultes, Amilly

Club de lecture adultes, Amilly samedi 10 janvier 2026.

35 Rue des Droits de l'Homme Amilly Loiret

Début : 2026-01-10 10:00:00
2026-01-10

Vous aimez lire et avez envie de partager vos découvertes et romans (mais pas que) préférés ? La médiathèque met à votre disposition son petit salon pour vous réunir autour d'un café et discuter en toute simplicité et liberté. Pas d'animateur, la valeur ajoutée, c'est vous ! Thématique particulière sur cette séance Voyage voyage ! . Sans réservation.

Adult book club

