Club de lecture adultes, Amilly

35 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret
Vous aimez lire et avez envie de partager vos découvertes et romans (mais pas que) préférés ? La médiathèque met à votre disposition son petit salon pour vous réunir autour d’un café et discuter en toute simplicité et liberté. Pas d’animateur, la valeur ajoutée, c’est vous ! Thématique particulière sur cette séance Voyage voyage ! . Sans réservation. .
35 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55
Adult book club
