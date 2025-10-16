« Club de Lecture » Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch

A 18h. Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d'Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch

Jeudi 16 octobre de 18h à 19h 1er Club de lecture organisé par la bibliothèque !

Rêver, s’évader, apprendre, se détendre… Les Français associent des valeurs très positives à la lecture, et souhaitent, pour lire davantage, avoir accès à plus de conseils et de recommandations. Les clubs de lecture contribuent largement à faire de la lecture un plaisir partagé ils favorisent les prescriptions entre pairs, et font vivre le livre entre passionnés.



Le club de lecture comme un lieu d’expression libre, un espace ouvert à toutes les sensibilités et à toutes les curiosités dont l’objectif est de décomplexer le rapport à la lecture.

A programmer au rythme d’une séance par mois.

Séance animée par une bibliothécaire.



Durée 1h00.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’usine électrique Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 30 bibliotheque@allauch.com

English :

Thursday, October 16, 6 to 7 p.m.: 1st Book Club organized by the library!

German :

Donnerstag, 16. Oktober, 18.00-19.00 Uhr: 1. von der Bibliothek organisierter Leseclub!

Italiano :

Giovedì 16 ottobre dalle 18.00 alle 19.00: 1° Club di lettura organizzato dalla biblioteca!

Espanol :

Jueves 16 de octubre de 18:00 a 19:00: ¡1er Club de lectura organizado por la biblioteca!

L’événement « Club de Lecture » Allauch a été mis à jour le 2025-09-11 par Maison du Tourisme d’Allauch