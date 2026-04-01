Aixe-sur-Vienne

Club de lecture avec Pause lecture

Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :

2026-04-18

La bibliothèque Simone Veil accueille l’association Pause Lecture pour un nouveau club de lecture ouvert à tout public adulte.

Venez partager vos lectures passées et en cours et découvrir de nouveaux ouvrages à travers un moment d’échange et de convivialité. .

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 25 91

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English : Club de lecture avec Pause lecture

L’événement Club de lecture avec Pause lecture Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Val de Vienne