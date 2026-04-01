Club de lecture avec Pause lecture Aixe-sur-Vienne
Club de lecture avec Pause lecture Aixe-sur-Vienne samedi 18 avril 2026.
Aixe-sur-Vienne
Club de lecture avec Pause lecture
Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 12:00:00
Date(s) :
2026-04-18
La bibliothèque Simone Veil accueille l’association Pause Lecture pour un nouveau club de lecture ouvert à tout public adulte.
Venez partager vos lectures passées et en cours et découvrir de nouveaux ouvrages à travers un moment d’échange et de convivialité. .
Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 25 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Club de lecture avec Pause lecture
L’événement Club de lecture avec Pause lecture Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Val de Vienne
À voir aussi à Aixe-sur-Vienne (Haute-Vienne)
- Le Val de Vienne Tour Grande Boucle de VTT Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne 1 mai 2026
- Variante de Losmonerie Circuit puys et vallées en pays d’Aixe Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne 1 mai 2026
- Autour de la gare d’Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne 1 mai 2026
- Circuit puys et vallées en pays d’Aixe Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne 1 mai 2026
- La Boucle VTT d’Aixe-sur-Vienne Circuit n°2 Val du Val de Vienne Tour Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne 1 mai 2026