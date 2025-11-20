Club de lecture Bellegarde
Club de lecture Bellegarde jeudi 20 novembre 2025.
Club de lecture
Place Jules Ferry Bellegarde Loiret
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 14:00:00
fin : 2025-11-20
Date(s) :
2025-11-20
Club de lecture
Club de lecture 12 .
Place Jules Ferry Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 22 72
English :
Book Club
German :
Leseclub
Italiano :
Club del libro
Espanol :
Club de lectura
L’événement Club de lecture Bellegarde a été mis à jour le 2025-11-03 par OT GATINAIS SUD