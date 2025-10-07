CLUB DE LECTURE Béziers

CLUB DE LECTURE Béziers mardi 7 octobre 2025.

1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault

Début : 2025-10-07

fin : 2025-11-04

2025-10-07 2025-11-04 2025-12-02

Moment d’échange autour des livres pour découvrir votre prochaine lecture.

Animé par Béziers Plaisir, venez échanger autour de vos lectures pour en découvrir des nouvelles en toute convivialité.

Entrée libre.

Ados/adultes. .

+33 4 99 41 05 56 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

An opportunity to talk about books and find out what you want to read next.

German :

Moment des Austauschs über Bücher, um Ihre nächste Lektüre zu entdecken.

Italiano :

Un’occasione per parlare di libri e scoprire cosa si vuole leggere dopo.

Espanol :

Una oportunidad para hablar de libros y descubrir qué es lo próximo que quiere leer.

