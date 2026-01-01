Club de lecture Biblio’fil Vallons-de-l’Erdre
Club de lecture Biblio’fil Vallons-de-l’Erdre samedi 10 janvier 2026.
Club de lecture Biblio’fil
16 avenue Charles Henri de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique
Début : 2026-01-10 10:00:00
fin : 2026-01-10 12:00:00
2026-01-10
Partage tes coups de coeur et découvre de nouvelles idées lectures !
Gilbert Ponté propose un tout nouveau club lecture à la bibliothèque les Mots passant le samedi matin, dans un moment convivial autour d’un café.
Gratuit sur inscription .
+33 2 40 97 37 26
English :
Share your favorites and discover new reading ideas!
