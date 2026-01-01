Club de lecture Biblio’fil Vallons-de-l’Erdre

Club de lecture Biblio’fil

16 avenue Charles Henri de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Début : 2026-01-10 10:00:00

fin : 2026-01-10 12:00:00

2026-01-10

Partage tes coups de coeur et découvre de nouvelles idées lectures !

Gilbert Ponté propose un tout nouveau club lecture à la bibliothèque les Mots passant le samedi matin, dans un moment convivial autour d’un café.

Gratuit sur inscription .

16 avenue Charles Henri de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 37 26

English :

Share your favorites and discover new reading ideas!

