Club de lecture Bibliothèque de La Montagne Saint-Denis

Club de lecture Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque de La Montagne La Réunion

Début : 2025-10-04T08:00:00 – 2025-10-04T10:00:00

Fin : 2025-10-04T08:00:00 – 2025-10-04T10:00:00

Martine Moïoli proposera une présentation du poète Charles Baudelaire et de son œuvre avant de procéder à une analyse de poèmes suivie de leurs lectures.

Bibliothèque de La Montagne 41 Route des Palmiers, 97417 Saint-Denis, France Saint-Denis 97417 La Réunion La Réunion +262262237123 https://lecturepublique.cinor.org/iguana/www.main.cls?surl=accueil-la-montagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 62 23 71 23 »}]

