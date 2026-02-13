Club de lecture, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse
Club de lecture, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse mardi 17 février 2026.
Club de lecture Mardi 17 février, 17h15 Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-17T17:15:00+01:00 – 2026-02-17T18:45:00+01:00
Fin : 2026-02-17T17:15:00+01:00 – 2026-02-17T18:45:00+01:00
Mardi 17 février – 17h15
Venez échanger en toute convivialité autour de vos lectures récentes ou anciennes et partager ainsi vos coups de cœur (ou vos coups de griffes ! )
Bibliothèque d’étude et du patrimoine
Durée 1h30 – Public adulte
Inscription par mail à mediation.bep@mairie-toulouse.fr (jauge limitée)
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 40 88 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine [{« type »: « email », « value »: « mediation.bep@mairie-toulouse.fr »}] [{« link »: « http://mailt:mediation.bep@mairie-toulouse.fr »}] Bibliothèque historique de la ville, la bibliothèque d’étude et du patrimoine est aussi appelée « Périgord ». Elle s’adresse particulièrement aux étudiants et chercheurs.Inauguré en octobre 1935, le bâtiment abritant la bibliothèque est dû à l’architecte de la ville, Jean Montariol. D’une surface de 9 000m2, c’est l’une des plus importantes réalisations en France en matière de bibliothèques dans la période de l’entre deux guerres. Une importante rénovation du bâtiment a eu lieu au début des années 2000, parallèlement à la construction de la Médiathèque José Cabanis. Métro : ligne A – station Capitole et ligne B – station Jeanne d’ArcVélô-Toulouse : station 14 – 26, rue du Périgord
Venez échanger en toute convivialité autour de vos lectures récentes ou anciennes