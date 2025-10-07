Club de Lecture de Poésie Troyes

Le Rucher Créatif Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Début : 2025-10-07 16:00:00

fin : 2025-10-07 18:00:00

Rejoignez-nous afin d’explorer ensemble les vers, les rimes et les émotions qu’offre la poésie, en partageant les poèmes que vous aimez ceux de vos poètes préférés ou les vôtres !



Le thème Huit



Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

