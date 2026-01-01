Club de Lecture de Poésie Troyes
Club de Lecture de Poésie Troyes mardi 6 janvier 2026.
Club de Lecture de Poésie
Le Rucher Créatif Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-06 16:00:00
fin : 2026-01-06 18:00:00
Date(s) :
2026-01-06
Rejoignez-nous afin d’explorer ensemble les vers, les rimes et les émotions qu’offre la poésie, en partageant les poèmes que vous aimez ceux de vos poètes préférés ou les vôtres !
Le thème Blanche .
Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Club de Lecture de Poésie Troyes a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de Tourisme Troyes la Champagne