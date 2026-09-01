Club de lecture Délire de lire . Médiathèque Sarlat-la-Canéda

Informations pratiques

Sarlat-la-Canéda

Club de lecture Délire de lire .

Médiathèque 7 Rue Jean-Baptiste Delpeyrat Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 17:00:00

fin : 2026-10-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-22 2026-10-20 2026-11-24 2026-12-15 2027-01-19 2027-02-16 2027-03-23 2027-04-20 2027-05-18 2027-06-15

Rendez-vous à la médiathèque de Sarlat Délire de lire !

Un mardi par mois, de 17 h à 18 h, la médiathèque accueille les participants autour d’un ouvrage sélectionné à l’avance.

Programme 2026-2027

– 22 septembre 2026 L’Enragé — Sorj Chalandon

– 20 octobre 2026 L’Allègement des vernis — Paul Saint Bris

– 24 novembre 2026 Les Vérités parallèles — Marie Mangez

– 15 décembre 2026 L’Ordre du jour et Inconnu à cette adresse — Éric Vuillard et Kathrine Kressmann Taylor

– 19 janvier 2027 Âme brisée — Akira Mizubayashi

– 16 février 2027 Passagères de nuit — Yannick Lahens

– 23 mars 2027 Ana non — Agustín Gómez Arcos

– 20 avril 2027 Ce que je sais de toi — Éric Chacour

– 18 mai 2027 Le Dernier Gardien d’Ellis Island — Gaëlle Josse

– 15 juin 2027 La Musique d’une vie — Andreï Makine .

Médiathèque 7 Rue Jean-Baptiste Delpeyrat Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 11 66 mediatheque.sarlat@ccspn.fr

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English : Club de lecture Délire de lire .

L’événement Club de lecture Délire de lire . Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir