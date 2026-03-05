Club de lecture des Francophonies BFM Centre-ville Limoges

Club de lecture des Francophonies

BFM Centre-ville 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

Le club de lecture des Francophonies revient à la médiathèque municipale pour une deuxième saison. L’événement est ouvert à tous et à toutes sans aucune connaissance littéraire préalable.

Ce début de soirée sera consacré à la transmission et à la filiation.

BFM Centre-ville 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10 contact@lesfrancophonies.fr

