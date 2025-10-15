Club de lecture des Mange-livres Médiathèque de l’Odyssée Dreux

Club de lecture des Mange-livres 15 octobre 2025 – 17 juin 2026, certains mercredis Médiathèque de l’Odyssée Eure-et-Loir

Gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-15T16:00:00 – 2025-10-15T17:00:00

Fin : 2026-06-17T16:00:00 – 2026-06-17T17:00:00

Le paradis des ados mordus de lecture : au club de lecture des Mange-livres de la Médiathèque de l’Odyssée, on papote de nos dernières lectures et de nos recommandations livresques. Confortablement installés sur les grosses peluches de la salle du conte, on découvre aussi les dernières nouveautés autour d’un petit goûter !

ℹ️ 11-14 ans – Accès libre

Les événements de la Médiathèque de l’Odyssée

Ouverte du mardi au samedi, la médiathèque de l’Agglo du Pays de Dreux propose de nombreuses animations tout au long de l’année : un club manga, des ateliers tricot, des lectures à voix haute, des clubs de lecture ou d’écoute musicale, des soirées jeux de société, des ateliers d’écriture, de français ou de médiation numérique… et bien d’autres rendez-vous, comme des conférences de spécialistes ou des petits spectacles !

Plusieurs temps forts rythment sa saison :

La Nuit de l’angoisse en octobre, un marathon de films d’horreur pour Halloween.

Le Mois du film documentaire en novembre, avec des projections de films.

La Nuit de la lecture en janvier, un événement national célébrant le plaisir de lire et les pratiques culturelles.

La semaine de la presse en mars, pour s’éduquer aux médias et à l’information.

La soirée karaoké en mars, pour s’égosiller sur ses chansons préférées.

La soirée jeux en mai, un moment convivial autour de jeux de cartes, de plateau, jeux vidéo…

Partir en livre pendant l’été, le festival national du livre pour la jeunesse.

Médiathèque de l’Odyssée 1 place Mésirard 28100 Dreux Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« link »: « http://www.odyssee-culture.com/ »}, {« link »: « https://www.dreux-agglomeration.fr/ »}] Médiathèque de l’Agglo du Pays de Dreux

Agglo du Pays de Dreux – Illustrations : DR