Club de lecture Rue Ernest Chalamel Dieulefit

Club de lecture

Rue Ernest Chalamel Médiatèque Dieulefit Dieulefit Drôme

Partagez vos coups de cœur et écoutez les autres. N’hésitez pas à partager vos lectures ! Ambiance très conviviale .Entrée libre et ouverte à tous.

Rue Ernest Chalamel Médiatèque Dieulefit Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 36 96

English :

Share your favorites and listen to others. Don’t hesitate to share your reading! Free admission, open to all.

