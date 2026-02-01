Club de lecture Rue Ernest Chalamel Dieulefit
Club de lecture Rue Ernest Chalamel Dieulefit samedi 28 février 2026.
Club de lecture
Rue Ernest Chalamel Médiatèque Dieulefit Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 10:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Partagez vos coups de cœur et écoutez les autres. N’hésitez pas à partager vos lectures ! Ambiance très conviviale .Entrée libre et ouverte à tous.
.
Rue Ernest Chalamel Médiatèque Dieulefit Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 36 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Share your favorites and listen to others. Don’t hesitate to share your reading! Free admission, open to all.
L’événement Club de lecture Dieulefit a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux