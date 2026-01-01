Club de lecture en espagnol Cómo desaparecer completamente de Mariana Enríquez L’Arca delle lingue Marseille 6e Arrondissement

Club de lecture en espagnol Cómo desaparecer completamente de Mariana Enríquez

Vendredi 16 janvier 2026 de 16h à 18h. L’Arca delle lingue 1 Rue Dr Fiolle Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-16 16:00:00

fin : 2026-01-16 18:00:00

2026-01-16

Le vendredi 16 janvier à 16h club de lecture en espagnol autour du livre Cómo desaparecer completamente de Mariana Enríquez, proposé et animé par Marc Cabrera.

Niveau à partir du B1 (mais n’hésitez pas si vous avez un autre niveau)

Le livre peut être acheté en ligne.



Synopsis L’intrigue du roman suit l’histoire de Matías, un adolescent qui vit dans un quartier défavorisé de la banlieue de Buenos Aires, au milieu de la pauvreté, de la drogue, de la décomposition de sa famille et du souvenir traumatisant des abus que lui a fait subir son père.





Parmi les thèmes explorés dans l’œuvre figurent les effets de la pauvreté et du chômage sur les jeunes et l’apparition de problèmes sociaux supplémentaires, tels que la délinquance et le trafic de drogue, ainsi que l’influence de la télévision et de la culture rock sur la vision du monde des jeunes, dont l’importance est soulignée dans les deux épigraphes de l’œuvre, appartenant aux figures du rock Nick Cave et Richey Edwards. .

L’Arca delle lingue 1 Rue Dr Fiolle Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 40 19 97 59 contact@arcadellelingue.fr

English :

Friday January 16 at 4pm, a Spanish-language book club based on Cómo desaparecer completamente by Mariana Enríquez, proposed and led by Marc Cabrera.

