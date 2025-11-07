Club de lecture en espagnol La velocidad de la luz de Javier Cercas L’Arca delle lingue Marseille 6e Arrondissement

Club de lecture en espagnol La velocidad de la luz de Javier Cercas

Le vendredi 7 novembre à 16h00 club de lecture en espagnol autour du livre La velocidad de la luz de Javier Cercas proposé et animé par Marc Cabrera.

Niveau à partir du B1 (mais n’hésitez pas si vous avez un autre niveau)

Le livre peut être acheté en ligne.



Synopsis La velocidad de la luz (La vitesse de la lumière) est le cinquième roman de l’écrivain espagnol Javier Cercas, initialement publié en mars 2005 dans la collection andanzas des éditions Tusquets.

Dédié à son fils Raül Cercas et à son épouse Mercè Mas, il s’agit d’un roman témoignage, dans lequel l’auteur raconte les années qu’il a passées à l’université de l’Illinois à Urbana, aux États-Unis, où il a rencontré un personnage qu’il appelle dans le roman Rodney Falk, un vétéran trotskiste excentrique de la guerre du Vietnam, avec lequel il se lie d’une étroite amitié, malgré son attitude solitaire, justifiée en partie par les ravages de la guerre. .

L’Arca delle lingue 1 Rue Dr Fiolle Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 60 38 95 88 contact@arcadellelingue.fr

English :

Friday November 7 at 4:00 pm, a book club in Spanish based on La velocidad de la luz by Javier Cercas, proposed and led by Marc Cabrera.

German :

Am Freitag, den 7. November um 16.00 Uhr Leseclub auf Spanisch rund um das Buch La velocidad de la luz von Javier Cercas, vorgeschlagen und geleitet von Marc Cabrera.

Italiano :

Venerdì 7 novembre alle 16.00, un club di lettura in spagnolo basato sul libro La velocidad de la luz di Javier Cercas, proposto e condotto da Marc Cabrera.

Espanol :

El viernes 7 de noviembre a las 16.00 h, club de lectura en español basado en el libro La velocidad de la luz de Javier Cercas, propuesto y dirigido por Marc Cabrera.

