Club de lecture en espagnol Máscaras de Leonardo Padura Fuentes L’Arca delle lingue Marseille 6e Arrondissement

Club de lecture en espagnol Máscaras de Leonardo Padura Fuentes

Vendredi 6 mars 2026 de 16h à 18h. L’Arca delle lingue 1 Rue Dr Fiolle Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 16:00:00

fin : 2026-03-06 18:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Club de lecture en espagnol autour du livre Máscaras de Leonardo Padura Fuentes, proposé et animé par Marc Cabrera.

Club de lecture en espagnol autour du livre Máscaras de Leonardo Padura Fuentes, proposé et animé par Marc Cabrera.



Niveau à partir du B1 (mais n’hésitez pas si vous avez un autre niveau)

Le livre peut être acheté en ligne.



Synopsis

Dans un parc à la périphérie de La Havane, on découvre le cadavre d’un jeune travesti, Alexis Arayán, étranglé avec la ceinture en soie de son peignoir rouge. L’enquête sur le meurtre est confiée au lieutenant Mario Conde, libéré pour l’occasion du travail de bureau auquel ses excès l’avaient relégué. En suivant les traces du meurtrier, le policier se retrouve plongé dans l’univers ambigu où se déroulait la vie secrète d’Arayán, un labyrinthe de pièges dominé par le travestissement et les masques, où réalité et apparence se confondent et où se reflète toute la société cubaine avec ses contradictions. Conde entreprend ce voyage hallucinant en compagnie d’Alberto Marqués, un vieil artiste homosexuel qui a souffert dans sa chair de l’étreinte du moralisme d’État. La forte personnalité et l’ironie raffinée d’Alberto dissolvent les préjugés du lieutenant et l’accompagnent, pas à pas, jusqu’à la résolution de l’affaire. .

L’Arca delle lingue 1 Rue Dr Fiolle Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 40 19 97 59 contact@arcadellelingue.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Spanish book club based on the book Máscaras by Leonardo Padura Fuentes, proposed and moderated by Marc Cabrera.

L’événement Club de lecture en espagnol Máscaras de Leonardo Padura Fuentes Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-02-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille