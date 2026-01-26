Club de lecture en italien Al giardino ancora non l’ho detto de Pia Pera L’Arca delle lingue Marseille 6e Arrondissement

Club de lecture en italien Al giardino ancora non l’ho detto de Pia Pera

Vendredi 27 février 2026 de 10h30 à 12h30. L’Arca delle lingue 1, rue du docteur Jean Fiolle Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-02-27 10:30:00

fin : 2026-02-27 12:30:00

2026-02-27

ParliAmo di libri Club de lecture en italien vendredi 27 février 10h30

Autour du livre Al giardino ancora non l’ho detto de Pia Pera.

Le club de lecture italien ParliAmo di libri vous propose une nouvelle rencontre dédiée à la littérature contemporaine, avec la découverte du livre Al giardino ancora non l’ho detto de Pia Pera.

Dans ce récit délicat, Pia Pera partage son expérience personnelle après le diagnostic d’une maladie grave qui l’empêche progressivement de s’occuper de son jardin, lieu qu’elle chérit depuis toujours. À travers une écriture élégante et introspective, elle transforme ce jardin en une métaphore de la vie, de la fragilité et de la liberté intérieure.

Ce livre, salué pour sa beauté et sa lucidité, offre aux lecteurs une réflexion profonde sur le temps, la nature, le corps et l’esprit, ainsi que sur la façon dont nous pouvons accueillir la vie dans toutes ses dimensions.

Rejoignez-nous pour partager vos impressions, vos émotions et vos idées dans une ambiance conviviale et stimulante. Tous les amoureux de la lecture sont les bienvenus!



Informations pratiques

Échange en italien, niveau B1 conseillé .

L’Arca delle lingue 1, rue du docteur Jean Fiolle Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 40 19 97 59 contact@arcadellelingue.fr

English :

ParliAmo di libri ? Italian book club: Friday February 27 ? 10:30 am

Around the book Al giardino ancora non l’ho detto by Pia Pera.

