Club de lecture en italien Corpo di pane de Elisa Ruotolo L’Arca delle lingue Marseille 6e Arrondissement

Club de lecture en italien Corpo di pane de Elisa Ruotolo

Vendredi 27 mars 2026 de 10h30 à 12h. L’Arca delle lingue 1 Rue Dr Fiolle Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-03-27 10:30:00

fin : 2026-03-27 12:00:00

2026-03-27

Club de lecture en italien le vendredi 27 mars de 10h30 à 12h00 avec la poésie de Corpo di pane de Elisa Ruotolo. L’atelier sera présenté par Solange Passalacqua, le livre peut être acheté à la Grande Librairie Internationale de Belsunce.

Synopsis

Elisa Ruotolo sait que poésie rime avec posologie et qu’ il n’y a rien qui puisse être donné sans danger . Ainsi, dans ce livre, le médicament est son corps de pain, à administrer dans un sacrement laïc de communion et de confession. Et les vers sont le moyen de tendre jusqu’au point avant la vie Ce n’est pas vrai que je suis née. […] Ne faites pas attention si je respire ne vous y trompez pas si je travaille ne me croyez pas si mon ombre vous couvre pendant un jour de lumière. Je suis celle qui n’est jamais née et qui peut encore choisir un cœur les bonnes mains un ventre sans ombres un destin indécidable .

Une voix poétique d’une inquiétude limpide, qui possède l’amère liberté du lait renversé et de la poudre explosée par les mauvais pétards . .

L’Arca delle lingue 1 Rue Dr Fiolle Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 40 19 97 59 contact@arcadellelingue.fr

English :

Book club in Italian on Friday March 27 from 10:30am to 12:00pm with the poetry of Corpo di pane by Elisa Ruotolo. The workshop will be presented by Solange Passalacqua, and the book can be purchased at the Grande Librairie Internationale de Belsunce.

