Jeudi 15 mai de 10h30 à 12h00 club de lecture en italien autour du livre de Fiammetta Palpati « La casa delle orfane bianche », lauréat du prix Strega 2024.

Synopsis Pour s’entraider, trois femmes d’âge mûr décident de se retirer dans une maison de village avec leurs mères âgées, qui ont besoin d’aide. La cohabitation, sur le papier, est parfaite quoi de mieux que la rusticité du bon vieux temps pour partager les dépenses, les pensées, les devoirs, et peut-être restaurer ce lien intime entre mère et fille, d’attention et d’amour, qui s’est aujourd’hui inversé ? Mais le nid se révèle vite pour ce qu’il est un repaire d’immaturité, de rancœur, d’égocentrisme et de désespoir qui conduit à un délire collectif tragicomique la maison se retourne contre les locataires et leur désir, les étouffant au milieu des ordures, d’un chien perfide et de l’odeur nauséabonde d’un canard pourri. La situation se précipite lorsqu’une fausse religieuse infirme arrive dans la maison, théoriquement comme aide-soignante, qui s’assoit dans un fauteuil et exige d’être servie et vénérée. La tourmente qui s’ensuit jette les protagonistes dans un désespoir total jusqu’à ce que, comme dans tout drame qui se respecte, ils soient contraints de se démasquer et de se déclarer orphelins blancs. 10 EUR.

L’Arca delle lingue 1 Rue Dr Fiolle

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 40 19 97 59 contact@arcadellelingue.fr

English :

Thursday May 15, 10:30am 12:00pm Italian book club based on Fiammetta Palpati’s book « La casa delle orfane bianche », winner of the Prix Strega 2024.

German :

Donnerstag, 15. Mai, 10:30-12:00 Uhr Leseclub auf Italienisch rund um Fiammetta Palpatis Buch « La casa delle orfane bianche », Gewinner des Strega-Preises 2024.

Italiano :

Giovedì 15 maggio dalle 10.30 alle 12.00 Club di lettura italiano basato sul libro di Fiammetta Palpati « La casa delle orfane bianche », vincitore del Prix Strega 2024.

Espanol :

Jueves 15 de mayo de 10.30 a 12.00 h Club de lectura en italiano basado en la obra de Fiammetta Palpati « La casa delle orfane bianche », ganadora del Prix Strega 2024.

