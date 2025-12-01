Club de lecture en italien Parliamo di libri L’Arca delle lingue Marseille 6e Arrondissement

Club de lecture en italien Parliamo di libri

Vendredi 12 décembre 2025 de 10h30 à 12h30. L’Arca delle lingue 1, rue du docteur Jean Fiolle Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 10:30:00

fin : 2025-12-12 12:30:00

Date(s) :

2025-12-12

ParliAmo di libri club de lecture en italien autour du livre Mi sono perso a Genova. Una guida de Maurizio Maggiani.

Le club de lecture italien ParliAmo di libri vous propose une nouvelle rencontre dédiée à la littérature contemporaine, avec la découverte du livre Mi sono perso a Genova. Una guida de Maurizio Maggiani.



Dans cet ouvrage singulier, l’auteur nous entraîne dans un parcours intime à travers Gênes, ville complexe, lumineuse et profondément humaine, qu’il raconte avec humour, tendresse et un sens aigu du détail. Entre souvenirs personnels, fragments de vie quotidienne et réflexions vagabondes, Maggiani offre bien plus qu’un guide un véritable voyage littéraire.

Cette séance du club de lecture sera l’occasion d’échanger autour du livre, d’explorer ses thèmes et son style, et de partager impressions, idées et découvertes — le tout dans une atmosphère conviviale et bienveillante.



Informations pratiques

Livre Mi sono perso a Genova. Una guida Maurizio Maggiani

Échange en italien, niveau B1 conseillé



Une invitation à voyager à travers les mots, les ruelles génoises et la voix singulière de l’un des auteurs italiens les plus attachants. .

L’Arca delle lingue 1, rue du docteur Jean Fiolle Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 60 38 95 88 contact@arcadellelingue.fr

English :

ParliAmo di libri: Italian book club based on the book Mi sono perso a Genova. Una guida by Maurizio Maggiani.

German :

ParliAmo di libri: Leseclub auf Italienisch rund um das Buch Mi sono perso a Genova. Una guida von Maurizio Maggiani.

Italiano :

ParliAmo di libri: club del libro italiano basato sul libro Mi sono perso a Genova. Una guida di Maurizio Maggiani.

Espanol :

ParliAmo di libri: club de lectura italiano basado en el libro Mi sono perso a Genova. Una guida de Maurizio Maggiani.

L’événement Club de lecture en italien Parliamo di libri Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2025-11-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille