Club de lecture et coup de coeur La bibliothèque municipale Renée Guillou Binic-Étables-sur-Mer

La bibliothèque municipale Renée Guillou 8 Rue Général Leclerc Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-04 18:00:00
fin : 2026-02-04
2026-02-04
C’est un grand moment de partage et convivial autour du livre ouvert à
toutes et tous, libre et gratuit à la Bibliothèque municipale Renée Guilloux. Chacun, chacune peut venir présenter son coup de cœur ou écouter ceux qui sont présentés ce soir-là. Sur inscription bibliotheque.municipale@besurmer.fr ou 02 96 70 79 04.
A vos agendas pour les prochaines dates du club lecture !
• Mercredi 7 janvier
• Mercredi 4 février
• Mercredi 4 mars
• Mercredi 1er avril
• Mercredi 6 mai
• Mercredi 3 juin .
