Club de lecture et coup de coeur La bibliothèque municipale Renée Guillou Binic-Étables-sur-Mer

Club de lecture et coup de coeur

La bibliothèque municipale Renée Guillou 8 Rue Général Leclerc Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 18:00:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

C’est un grand moment de partage et convivial autour du livre ouvert à

toutes et tous, libre et gratuit à la Bibliothèque municipale Renée Guilloux. Chacun, chacune peut venir présenter son coup de cœur ou écouter ceux qui sont présentés ce soir-là. Sur inscription bibliotheque.municipale@besurmer.fr ou 02 96 70 79 04.

A vos agendas pour les prochaines dates du club lecture !

• Mercredi 7 janvier

• Mercredi 4 février

• Mercredi 4 mars

• Mercredi 1er avril

• Mercredi 6 mai

• Mercredi 3 juin .

La bibliothèque municipale Renée Guillou 8 Rue Général Leclerc Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 79 04

English :

L’événement Club de lecture et coup de coeur Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-03 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme