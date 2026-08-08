Club de lecture Et toi, tu lis quoi ? Rue Jacques Prévert Prigonrieux

Informations pratiques

Prigonrieux

Club de lecture Et toi, tu lis quoi ?

Rue Jacques Prévert Médiathèque Prigonrieux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25 2026-10-30 2026-11-27

ET TOI, TU LIS QUOI ? Vous avez des coups de cœur ? Lisons, partageons, découvrons … Rejoignez nous dans cette bulle conviviale, et pourquoi pas, un verre à la main !

ET TOI, TU LIS QUOI ? Vous avez des coups de cœur ? Lisons, partageons, découvrons … Rejoignez nous dans cette bulle conviviale, et pourquoi pas, un verre à la main ! .

Rue Jacques Prévert Médiathèque Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 55 40 mediatheque.prigonrieux@la-cab.fr

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English : Club de lecture Et toi, tu lis quoi ?

AND WHAT DO YOU READ Do you have a crush? Let’s read, share and discover… Join us in this convivial bubble, and why not, with a drink in hand!

L’événement Club de lecture Et toi, tu lis quoi ? Prigonrieux a été mis à jour le 2026-08-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides