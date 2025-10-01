Club de lecture l’Archipel Fouesnant

Littérature adulte

Partager ses coups de cœur, explorer de nouvelles pistes de lecture, découvrir de nouveaux auteurs, c’est le programme de ce club dédié aux amoureux du livre sous toutes ses formes (roman, bande dessinée, livre audio…).

Animé par Kristell

Gratuit, sur inscription auprès de la Médiathèque à partir du samedi 6 septembre 2025 .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 14 14

