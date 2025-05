Club de Lecture – Gannat, 22 mai 2025 07:00, Gannat.

Début : 2025-05-22

fin : 2025-06-26

2025-05-22

2025-06-12

2025-06-26

Club de lecture animé par Marion. Grands et petits lecteurs sont les bienvenus.

20 Place Hennequin

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 45 83 84

English :

Book club led by Marion. Readers young and old are welcome.

German :

Von Marion geleiteter Leseclub. Große und kleine Leser sind herzlich willkommen.

Italiano :

Club del libro guidato da Marion. I lettori giovani e meno giovani sono i benvenuti.

Espanol :

Club de lectura dirigido por Marion. Jóvenes y mayores son bienvenidos.

