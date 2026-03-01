Club de lecture Interbibliothèques Saint-Rémy

Club de lecture Interbibliothèques

Route de Caen Saint-Rémy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 18:00:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

le jeudi 19 mars à 18h00, Le Club de Lecture Interbibliothèques réunit chaque trimestre les lectrices et lecteurs du centre culturel et des bibliothèques amies de Clécy et Saint-Omer. C’est un moment d’échanges autour de nos lectures du moment, de découvertes et de coups de cœur partagés.

Pour cette séance, nous serons accueillies par la bibliothèque de Saint-Omer. Que vous veniez régulièrement ou que vous souhaitiez participer ponctuellement, vous pouvez prendre part à cette rencontre en toute simplicité. .

English : Club de lecture Interbibliothèques

On Thursday 19 March at 6.00pm, the Interlibrary Reading Club brings together readers from the cultural centre and the libraries of Clécy and Saint-Omer. It’s a time for sharing our current reading, discoveries and favourites.

