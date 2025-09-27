Club de lecture Médiathèque André Roussin (CEC) Istres

Samedi 27 septembre 2025 de 10h à 12h. Médiathèque André Roussin (CEC) CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 12:00:00

2025-09-27

Voici un nouveau rendez-vous proposé par les bibliothécaires du pôle Littératures.

Tous les derniers samedis du mois, vous êtes invités à venir échanger et partager vos coups de cœur littéraires. .

Médiathèque André Roussin (CEC) CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 11 24 63

English :

Here’s a new appointment proposed by the librarians of the Literature section.

German :

Dies ist ein neuer Termin, der von den Bibliothekarinnen und Bibliothekaren des Literaturzentrums angeboten wird.

Italiano :

Ecco un nuovo evento organizzato dai bibliotecari della sezione Letteratura.

Espanol :

He aquí un nuevo acto organizado por los bibliotecarios de la sección de Literatura.

