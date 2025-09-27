Club de lecture Médiathèque André Roussin (CEC) Istres
Club de lecture
Samedi 27 septembre 2025 de 10h à 12h. Médiathèque André Roussin (CEC) CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône
Début : 2025-09-27 10:00:00
fin : 2025-09-27 12:00:00
2025-09-27
Voici un nouveau rendez-vous proposé par les bibliothécaires du pôle Littératures.
Tous les derniers samedis du mois, vous êtes invités à venir échanger et partager vos coups de cœur littéraires. .
Médiathèque André Roussin (CEC) CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 11 24 63
English :
Here’s a new appointment proposed by the librarians of the Literature section.
German :
Dies ist ein neuer Termin, der von den Bibliothekarinnen und Bibliothekaren des Literaturzentrums angeboten wird.
Italiano :
Ecco un nuovo evento organizzato dai bibliotecari della sezione Letteratura.
Espanol :
He aquí un nuevo acto organizado por los bibliotecarios de la sección de Literatura.
L’événement Club de lecture Istres a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme d’Istres