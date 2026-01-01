Club de lecture Médiathèque André Roussin (CEC) Istres
Club de lecture Médiathèque André Roussin (CEC) Istres samedi 17 janvier 2026.
Club de lecture
Samedi 17 janvier 2026 de 10h à 12h.
Samedi 14 février 2026 de 10h à 12h. Médiathèque André Roussin (CEC) CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 10:00:00
fin : 2026-01-17 12:00:00
Date(s) :
2026-01-17 2026-02-14
Voici un nouveau rendez-vous proposé par les bibliothécaires du pôle Littératures.
Tous les derniers samedis du mois, vous êtes invités à venir échanger et partager vos coups de cœur littéraires. .
Médiathèque André Roussin (CEC) CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 11 24 63
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Here’s a new appointment proposed by the librarians of the Literature section.
L’événement Club de lecture Istres a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme d’Istres