Club de lecture Médiathèque André Roussin (CEC) Istres

Club de lecture

Samedi 17 janvier 2026 de 10h à 12h.

Samedi 14 février 2026 de 10h à 12h. Médiathèque André Roussin (CEC) CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

Voici un nouveau rendez-vous proposé par les bibliothécaires du pôle Littératures.

Tous les derniers samedis du mois, vous êtes invités à venir échanger et partager vos coups de cœur littéraires. .

Médiathèque André Roussin (CEC) CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 11 24 63

English :

Here’s a new appointment proposed by the librarians of the Literature section.

