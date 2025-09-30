Club de lecture jeunes Médiathèque l’Atelier Plouescat

Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère

Début : 2025-09-30 17:00:00

fin : 2025-09-30

Tu aimes lire ? Tu as envie de partager tes coups de cœur ? Viens discuter de tes livres préférés, découvrir de nouvelles histoires, échanger avec d’autres passionnées et peut-être même donner envie à d’autres de lire ce que tu as adoré !

À partir de 10 ans. .

Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81

