Informations pratiques

Tours

Club de lecture jeunesse · encore une histoire ! (3-6 ans)

1 parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-08 15:30:00

fin : 2026-07-15 16:15:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-10 2026-07-15 2026-07-17

La librairie du CCC OD vous propose un club de lecture jeunesse sur le thème Nos petits et grands héros .

La librairie du CCC OD participe pour la première fois à Partir en Livre et propose des clubs de lecture sur le thème Nos petits et grands héros .

À cette occasion, la librairie présentera également dans l’atelier de la nef une série de tirages de la maison d’édition jeunesse Les Fourmis Rouges.

Partir en Livre est un événement national qui permet de faire découvrir la lecture auprès du jeune public (de 3 à 6 ans · 10-15 personnes maximum). .

1 parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

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English :

The CCC OD bookstore is offering a youth book club on the theme “Our Heroes, Big and Small.”

L’événement Club de lecture jeunesse · encore une histoire ! (3-6 ans) Tours a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT 37