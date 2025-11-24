Club de lecture jeunesse

Jardin François 1er Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-03 15:30:00

fin : 2026-01-03 16:00:00

Date(s) :

2026-01-03

Pendant les vacances scolaires, la librairie du CCC OD vous propose un club de lecture jeunesse. L’occasion de découvrir une sélection de livres autour d’une exposition ou d’un thème choisi par nos libraires.

Pendant les vacances scolaires, la librairie du CCC OD vous propose un club de lecture jeunesse. L’occasion de découvrir une sélection de livres autour d’une exposition ou d’un thème choisi par nos libraires.

De 3 ans à 7 ans

gratuit • sans réservation • pas d’accès aux expositions .

Jardin François 1er Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

English :

During the school vacations, the CCC OD bookshop offers a children?s book club. An opportunity to discover a selection of books around an exhibition or a theme chosen by our booksellers.

German :

Während der Schulferien bietet die Buchhandlung des CCC OD einen Jugendleseclub an. Die Gelegenheit, eine Auswahl an Büchern rund um eine Ausstellung oder ein von unseren Buchhändlern ausgewähltes Thema zu entdecken.

Italiano :

Durante le vacanze scolastiche, la libreria CCC OD propone un club del libro per bambini. Si tratta di un’occasione per scoprire una selezione di libri intorno a una mostra o a un tema scelto dai nostri librai.

Espanol :

Durante las vacaciones escolares, la librería del CCC OD propone un club de lectura infantil. Se trata de una oportunidad para descubrir una selección de libros en torno a una exposición o un tema elegido por nuestros libreros.

L’événement Club de lecture jeunesse Tours a été mis à jour le 2025-11-24 par ADT 37