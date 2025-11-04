Club de lecture Kanfen

Club de lecture

Participez au nouveau club de lecture et partagez vos histoires sur le thème de la nuit.

Aventures nocturnes, pleine lune ou histoire d’insomnie … la nuit a de quoi vous inspirer.

N’hésitez pas à contacter l’organisatrice pour prévenir de votre présence.Tout public

English :

Join our new book club and share your stories on the theme of night.

Nocturnal adventures, full moons or stories of insomnia… the night has plenty to inspire you.

Don’t hesitate to contact the organizer to let her know you’ll be there.

German :

Nehmen Sie am neuen Leseclub teil und tauschen Sie Ihre Geschichten zum Thema Nacht aus.

Nächtliche Abenteuer, Vollmond oder eine Geschichte über Schlaflosigkeit … die Nacht hat viel zu bieten.

Zögern Sie nicht, die Organisatorin zu kontaktieren, um Ihre Teilnahme anzukündigen.

Italiano :

Unitevi al nostro nuovo club del libro e condividete le vostre storie sul tema della notte.

Avventure notturne, lune piene o storie di insonnia… c’è molto da cui trarre ispirazione.

Non esitate a contattare l’organizzatrice per comunicarle la vostra presenza.

Espanol :

Únase a nuestro nuevo club de lectura y comparta sus historias sobre el tema de la noche.

Aventuras nocturnas, lunas llenas o historias de insomnio… hay mucho para inspirarte.

No dudes en ponerte en contacto con la organizadora para avisarle de que estarás allí.

