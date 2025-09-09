Club de lecture Médiathèque du Nautile La Forêt-Fouesnant

Club de lecture Médiathèque du Nautile La Forêt-Fouesnant mardi 31 mars 2026.

Club de lecture

Médiathèque du Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 14:00:00

fin : 2026-03-31 16:00:00

Date(s) :

2026-03-31

Un moment d’échange et de partage, autour des livres coups de cœur de chacun. Ouvert à tous.

Ce petit groupe est ouvert à tous ceux qui ont envie de s’exprimer sur leurs lectures, de glaner des idées d’ouvrages à lire et de partager leurs coups de cœur.

A chaque séance, une thème choisi en commun est exploré par les participants (auteurs, genres littéraires, notions diverses en relation avec l’actualité ou selon les propositions de chacun, zones géographiques…). La rencontre se poursuit généralement par la présentation de livres appréciés des uns et des autres. .

Médiathèque du Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 2 98 56 83 50

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Club de lecture La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant