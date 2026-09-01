Club de lecture Médiathèque Henri Moreau La Tremblade

Informations pratiques

La Tremblade

Club de lecture

Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 14:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Nous sommes très heureux de vous inviter à participer à notre club de lecture.

.

Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 14 67 bibliotheque@la-tremblade.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We are very happy to invite you to join our book club.

L’événement Club de lecture La Tremblade a été mis à jour le 2026-09-07 par Mairie de La Tremblade