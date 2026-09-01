Club de lecture Médiathèque Henri Moreau La Tremblade
vendredi 25 septembre 2026 · Médiathèque Henri Moreau · La Tremblade
Informations pratiques
La Tremblade
Club de lecture
Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 14:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Nous sommes très heureux de vous inviter à participer à notre club de lecture.
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Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 14 67 bibliotheque@la-tremblade.com
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English :
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L’événement Club de lecture La Tremblade a été mis à jour le 2026-09-07 par Mairie de La Tremblade
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