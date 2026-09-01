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AGENDA · La Tremblade

Club de lecture Médiathèque Henri Moreau La Tremblade

vendredi 25 septembre 2026 · Médiathèque Henri Moreau · La Tremblade

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Médiathèque Henri Moreau
Adresse
30, Rue de la Seudre
Ville
17390 La Tremblade
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Tremblade

Club de lecture

Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 14:30:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Nous sommes très heureux de vous inviter à participer à notre club de lecture.
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Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 14 67  bibliotheque@la-tremblade.com

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English :

We are very happy to invite you to join our book club.

L’événement Club de lecture La Tremblade a été mis à jour le 2026-09-07 par Mairie de La Tremblade

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